Carriere dei giudici la destra verso il terzo sì alla Camera
Ultimi fuochi alla Camera, prima dell’inevitabile via libera alla riforma della giustizia voluta dal governo, con la separazione delle carriere. Le opposizioni hanno messo in campo tutti gli strumenti possibili, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Separazione carriere, Boldrini (Pd): "Non risolve i problemi ed è contro i giudici" – Il video
Dossier di FdI: "I giudici politicizzati non ci fermeranno". Meloni prepara il referendum sulle carriere
Senato: sì separazione carriere giudici
Separazione delle carriere, il governo accelera. Critiche le opposizioni - Il centrodestra, alla riscossa contro i magistrati, accelera il percorso parlamentare della riforma che prevede la separazione delle carriere tra pm e giudici. Si legge su repubblica.it
Carriere separate, così la destra prova a spaccare il Csm - Accadrà a palazzo Bachelet il prossimo 8 gennaio, quando al plenum verranno discusse due ... Come scrive ilmanifesto.it