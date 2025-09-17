Castel San Pietro Terme ha vissuto una domenica straordinaria, che rimarrà a lungo nella memoria dei tanti spettatori. Sport, festa e identità si sono abbracciati in una giornata che ha trasformato la città in una lunga festa a cielo aperto, di autentica passione e orgoglio per la propria tradizione sportiva. Un senso di appartenenza che ha riempito le strade di pubblico, tifo alle stelle e un entusiasmo contagioso che ha attraversato ogni via del centro. L’edizione 2025 della Carrera autopodistica ha superato ogni aspettativa. Dopo la Coppa Terme, la giornata ha lasciato spazio ad un immancabile appuntamento di raccoglimento al Parco Lungo Sillaro, dove la comunità si è ritrovata davanti agli alberi della memoria, piantati negli anni in ricordo dei carreristi scomparsi prematuramente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carrera, bilancio da incorniciare: "Giornata che resterà nel cuore"