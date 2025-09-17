Carrarese Calabro mette nel mirino i Lupi Curva Nord vuota handicap per gli azzurri

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri è stato giorno di ripresa degli allenamenti per Carrarese ed Avellino. Gli azzurri si sono ritrovati allo stadio dei Marmi dopo ventiquattro ore di riposo mentre i prossimi avversari hanno goduto addirittura di tre giorni di relax. Per la gara di domenica il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) ha stabilito che per i tifosi locali la prevendita sarà attiva nei soli punti vendita della Provincia di Massa-Carrara e per i soli residenti della medesima Provincia e nel comune di Luni. Non sarà attiva, quindi, la vendita on line ed il titolo sarà incedibile. Dalle ore 19 del giorno precedente la gara i prezzi passeranno a tariffa match Day. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

carrarese calabro mette nel mirino i lupi curva nord vuota handicap per gli azzurri

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Calabro mette nel mirino i Lupi. Curva Nord vuota, handicap per gli azzurri

In questa notizia si parla di: carrarese - calabro

Carrarese Ultimo fine settimana di vacanza. Attesa per l’arrivo di Calabro e dei giocatori

Carrarese Calabro è carico al massimo: "Adesso vogliamo diventare leggenda"

Carrarese Confermata gran parte della rosa. Sei nuovi acquisti per il tecnico Calabro

Carrarese, l’impresa a Palermo sfuma per pochissimo: campionato incredibile della squadra di Calabro; Carrarese Calabro mette nel mirino i Lupi. Curva Nord vuota, handicap per gli azzurri; La Carrarese mette nel mirino il Südtirol. All’andata la prima storica vittoria in Serie B ’24/’25.

Carrarese, Calabro: "Partita quasi perfetta, abbiamo gestito bene tutte le sfaccettature" - Al termine della gara tra Spezia e Carrarese, prima giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, mister Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2- Riporta tuttomercatoweb.com

Calabro dà la carica alla Carrarese: "Pronti a giocare la partita della vita" - La Carrarese riparte con rinnovate motivazioni e l’allenatore Antonio Calabro, che resta l’emblema del suo spirito combattivo, le ha ribadite nella conferenza stampa che ha fatto da preludio ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Calabro Mette Mirino