Carrarese Calabro mette nel mirino i Lupi Curva Nord vuota handicap per gli azzurri

Ieri è stato giorno di ripresa degli allenamenti per Carrarese ed Avellino. Gli azzurri si sono ritrovati allo stadio dei Marmi dopo ventiquattro ore di riposo mentre i prossimi avversari hanno goduto addirittura di tre giorni di relax. Per la gara di domenica il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) ha stabilito che per i tifosi locali la prevendita sarà attiva nei soli punti vendita della Provincia di Massa-Carrara e per i soli residenti della medesima Provincia e nel comune di Luni. Non sarà attiva, quindi, la vendita on line ed il titolo sarà incedibile. Dalle ore 19 del giorno precedente la gara i prezzi passeranno a tariffa match Day. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Calabro mette nel mirino i Lupi. Curva Nord vuota, handicap per gli azzurri

