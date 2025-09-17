Carpiano drammatico incidente sulla Valtidone | gravissima una bambina di 10 anni

Carpiano (Milano), 17 settembre 2025 – Grave incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 18.30, sulla ex statale 412 della Val Tidone. Una bambina di 10 anni, rianimata sul posto dai sanitari, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime. Ferita in modo serio anche la madre, trasferita in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha coinvolto un furgone diretto verso Pavia: il conducente, portato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi frontalmente con l’auto sulla quale viaggiavano la donna e la figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

