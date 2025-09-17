Carovana della Pace 2025 promossa dall’Acli venerdì 19 settembre tappa a Napoli

Venerdì 19 settembre 2024 alle ore 15,30, presso il Museo della Pace di Napoli in via Depretis 130, si terrà un’importante tappa della Carovana della Pace 2025. L’evento ha come titolo “Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace”. L’iniziativa è organizzata dalle Acli Metropolitane di Napoli in collaborazione con il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e immigrazione e con il sostegno del Museo della Pace. L’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente delle Acli Metropolitane di Napoli Umberto Cristadoro e del presidente del Museo della Pace Michele Capasso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it