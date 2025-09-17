Carmen Lasorella e l’agguato del 1995 | Marcello Palmisano morì sotto i miei occhi fu uno choc

Carmen Lasorella nel 1987 è stata assunta in Rai, dove ha lavorato per diversi anni come inviata di guerra e conduttrice di programmi di attualità, economia e politica estera. Tra i suoi servizi più noti, quelli sulla crisi in Somalia, in Bosnia, in Iraq, in Afghanistan, in Birmania e in Cina. Nel 1995 Carmen Lasorella sopravvive a un attentato a Mogadiscio, in Somalia. La giornalista rimane ferita, mentre il collega Marcello Palmisano e dieci uomini della scorta perdono la vita. Viene poi sequestrata dai mercenari, e in seguito rilasciata. Carmen Lasorella ricorda quei momenti di terrore in un’intervista: «Era appena finita la guerra tra Iran e Iraq e c’era necessità di documentare quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

