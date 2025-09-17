Carmen Lasorella cosa fa oggi la giornalista ex Rai? Il divorzio dall’ex marito Giuseppe Falegnami e il nuovo compagno William
Nel 2012, all’età di 57 anni, Carmen Lasorella sposa l’architetto Giuseppe Falegnami in una cerimonia a Sabaudia. Il matrimonio, però dura solo pochi mesi e si lasciano poco dopo. Al Corriere rivela di essere felice, accanto al suo nuovo compagno: «Quando me ne sono andata da San Marino mi sono detta che mai più ci sarei tornata. Oggi abbiamo lì una casa. Il bello della vita è ritrovare quello che siamo convinti di avere perso». Carmen Lasorella, il divorzio e la nuova vita con William. Tuttavia il matrimonio tra Carmen Lasorella e Giuseppe Falegnami durò pochi mesi, come si legge sul sito Internet della giornalista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: carmen - lasorella
Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai. L'agguato in Somalia e il paragone con Lilli Gruber: «Lei amante ideale, io da sposare»
#icoloridellibro a Bagno Vignoni In attesa di entrare nel vivo della XVI edizione, ricordiamo i protagonisti del 2024 con i video delle loro performance. Ospite del salotto letterario della Valdorcia Carmen Lasorella con il romanzo "Vera. E gli schiavi del terzo - facebook.com Vai su Facebook
Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai. L'agguato in Somalia e il paragone con Lilli Gruber: «Lei amante ideale, io da...; Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai. L'agguato in Somalia e il paragone con Lilli Gruber: «Lei amante ideale, io da...; Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai. L'agguato in Somalia e il paragone con Lilli Gruber: «Lei amante ideale, io da....
Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai. L'agguato in Somalia e il paragone con Lilli Gruber: «Lei amante ideale, io da sposare» - Una carriera dedicata al lavoro dove ha anche rischiato la vita durante l'attentato in Somalia. Da leggo.it
Carmen Lasorella, cosa fa oggi la giornalista ex Rai. L'agguato in Somalia e il paragone con Lilli Gruber: «Lei amante ideale, io da sposare. Sempre distanti sul lavoro» - Una carriera dedicata al lavoro dove ha anche rischiato la vita durante l'attentato in Somalia. Da leggo.it