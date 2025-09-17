Carmen Lasorella cosa fa oggi la giornalista ex Rai? Il divorzio dall’ex marito Giuseppe Falegnami e il nuovo compagno William

17 set 2025

Nel 2012, all’età di 57 anni, Carmen Lasorella sposa l’architetto Giuseppe Falegnami in una cerimonia a Sabaudia. Il matrimonio, però dura solo pochi mesi e si lasciano poco dopo. Al Corriere rivela di essere felice, accanto al suo nuovo compagno: «Quando me ne sono andata da San Marino mi sono detta che mai più ci sarei tornata. Oggi abbiamo lì una casa. Il bello della vita è ritrovare quello che siamo convinti di avere perso». Carmen Lasorella, il divorzio e la nuova vita con William. Tuttavia il  matrimonio tra Carmen Lasorella e Giuseppe Falegnami  durò pochi mesi, come si legge sul sito Internet della giornalista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

