Carlo Simionato è stato l’ospite dell’ultima puntata di Focus – Atletica, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il velocista azzurro classe 1961, medaglia d’argento ai Mondiali di Helsinki 1983 nella 4×100, ha parlato della sua carriera e della situazione dell’atletica italiana attuale toccando numerosi argomenti e analizzando diversi spunti. Il nativo di Ravenna ha iniziato il suo racconto dal presente, ovvero quello che sta facendo in questo momento: “ Posso dire di essermi creato una identità all’esterno dell’atletica nel mondo del calcio, dopotutto 27 anni fa ho iniziato a svolgere la professione di preparatore atletico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlo Simionato: “Mennea mi ha insegnato a stare zitto e non mollare mai. Jacobs sente il peso di scelte sbagliate”