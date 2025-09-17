carlo iii trump accolto da re

Il Presidente americano è arrivato a Windsor a bordo di una carrozza insieme al sovrano, per poi passare in rassegna i reparti della Royal Guard schierati con le tradizionali giubbe rosse e gli alti colbacchi in pelo d'orso al castello di Windsor. Secondo quanto si apprende dai media britannici, sembra che questo tipo di trattamento sia stato richiesto dal primo ministro britannico, Keir Starmer, il quale avrebbe deciso di servirsi di tutta la suggestione della tradizione monarchica per blindare l'alleanza con gli Usa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump da re Carlo, il retroscena: “Il monarca costretto per la seconda volta”. Cosa è successo

Re Carlo e la regina Camilla ricevono Donald e Melania Trump a Windsor, insieme a William e Kate Middleton: tra colpi di cannone, gaffe e proteste - La coppia presidenziale è arrivata a Windsor nella tarda mattinata del 17 settembre e in programma c'è un'agenda fitta di impegni, dalla visita alla tomba di Elisabetta II a una sontuosa cena di Stato ... vanityfair.it scrive