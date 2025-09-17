Cardinal Muller | Coppie gay? Correggere il malinteso sulla benedizione
Il cardinale Gerhard Ludwig Muller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede è stato interpellato a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Belmonte del Sannio, piccolo centro del Molise, e si è espresso in merito allo spinoso tema dell’omosessualità all’interno dell’istituzione della Chiesa. “Dio ha benedetto, secondo il Libro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: cardinal - muller
https://www.ondatv.tv/cultura/alle-origini-del-cammino-umano-la-voce-del-cardinale-muller-a-prezza/ - facebook.com Vai su Facebook
Il cardinale Müller: «In Inghilterra si può essere incarcerati per aver pregato per la vita del nascituro davanti a una clinica per l'aborto». Guarda il video integrale cliccando su questo link: https://laverita.info/il-saluto-del-cardinale-muller-ai-partecipanti-delle-tavo - X Vai su X
Il cardinale Müller: “Il nuovo papa contrasti la lobby gay. La Chiesa non deve cercare compromessi”; Papa Francesco, cardinale Müller: su gay, donne e Islam ci sono state ambiguità; Il cardinale Müller: «Francesco? Ambiguo su gay, donne e Islam. Non possiamo accettare che i comunisti nominino i vescovi.
Vaticano, lo scontro Müller-Tucho: "Ho studiato la dottrina, non ginecologia" - Vaticano, l'attacco di Müller sulla benedizione delle coppie gay in chiesa: "Documento fallito" Lo scontro all'interno della Chiesa è sempre più evidente, i progressisti guidati da Papa Francesco da ... Scrive affaritaliani.it
Card. Müller “Gesù il centro, Chiesa non è Ong”/ “Nuovo Papa contrasti lobby gay. Non dipendere da Cina atea” - Per troppi anni considerato un “nemico” di Papa Francesco, il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Müller si appresta a partecipare al suo terzo Conclave con sicuramente meno “favori” della vigilia ... Segnala ilsussidiario.net