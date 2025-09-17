Il cardinale Gerhard Ludwig Muller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede è stato interpellato a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Belmonte del Sannio, piccolo centro del Molise, e si è espresso in merito allo spinoso tema dell’omosessualità all’interno dell’istituzione della Chiesa. “Dio ha benedetto, secondo il Libro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cardinal Muller: “Coppie gay? Correggere il malinteso sulla benedizione”