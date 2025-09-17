"Se non si interviene subito, il settore rischia il collasso e lo Stato di perdere altro gettito". È l'appello urgente e diretto lanciato al Governo da Geronimo Cardia, presidente di Acadi-Confcommercio, durante il Forum Acadi 2025. Un grido d'allarme che mette in guardia sulla pericolosa forbice che si è creata tra i tempi biblici della politica e l'emergenza reale del mercato: da un lato la riforma organica del settore, infatti, è slittata al 2026, dall'altro le concessionarie legali, vere e proprie "sentinelle della legalità", sono strette in una morsa letale tra una fiscalità iniqua e l'avanzata del gioco illegale online, che prospera nell'ombra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cardia (Acadi) al Governo: "Subito norme ponte per il gioco o lo Stato rischia un miliardo"