Cardi B aspetta un bambino da Stefon Diggs mentre annuncia album e tour
notizie in evidenza su cardi b: gravidanza, nuovo album e tour. In un momento di grande fermento sia a livello personale che professionale, Cardi B si prepara a vivere una fase importante della sua vita. La rapper statunitense, nota per la sua carriera esplosiva e le collaborazioni di successo, ha annunciato l’arrivo di un nuovo bambino, il suo quarto figlio, mentre si dedica alla promozione del suo attesissimo secondo album e al lancio di un nuovo tour. Questi eventi segnano un capitolo cruciale nella sua carriera e nella sua vita privata. la gravidanza di cardi b: dettagli e dichiarazioni. annuncio ufficiale e data prevista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Cardi B aspetta il quarto figlio: l’annuncio | VIDEO
Cardi B parla del suo attesissimo album, dei sacrifici per i suoi figli e del perché l’America sta “pagando un cattivo karma” - 7 anni dopo il suo debutto, Cardi B torna con un nuovo album ed è pronta a dimostrare che è ancora al top del gioco: l'intervista esclusiva ... Da billboard.it