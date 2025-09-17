Cardi B aspetta il quarto figlio | l’annuncio | VIDEO

Cardi B e Diggos aspettano un bambino: la coppia sta insieme da febbraio di quest'anno, dopo il recente divorzio dell'artista da Offset L'articolo Cardi B aspetta il quarto figlio: l’annuncio VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cardi B rivela di essere incinta, la rapper aspetta un figlio dal fidanzato Stefon Diggs; Cardi B annuncia la gravidanza poche ore dopo aver chiesto il divorzio.

Cardi B rivela di essere incinta, la rapper aspetta un figlio dal fidanzato Stefon Diggs - Cardi B aspetta il suo quarto figlio, il primo con il fidanzato, il wide receiver dei New England Patriots Stefon Diggs. Secondo msn.com

cardi b aspetta quartoCardi B parla del suo attesissimo album, dei sacrifici per i suoi figli e del perché l’America sta “pagando un cattivo karma” - 7 anni dopo il suo debutto, Cardi B torna con un nuovo album ed è pronta a dimostrare che è ancora al top del gioco: l'intervista esclusiva ... Da billboard.it

