Livorno, 17 settembre 2025 – La carcassa di un grosso cetaceo, probabilmente una balenottera, è stata trovata questa mattina nelle acque antistanti la Terrazza Mascagni. L'animale, di notevoli dimensioni, presentava segni evidenti di decomposizione,questo fa pensare che fosse morta da diverso tempo, probabilmente in mare aperto, prima che le correnti laspingessero verso la costa. La capitaneria di porto ha ricevuto numerose segnalazioni e ha inviato una squadra sul posto. Si prevede anche l'intervento di Arpat per identificare con precisione la specie e determinare le cause del decesso. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcassa di balenottera trovata in mare a Livorno, morta davanti alla Terrazza Mascagni