Carcassa di balena di 14 metri spiaggiata alla Terrazza Mascagni di Livorno – Video
La carcassa di una balenottera comune, un esemplare di circa 14 metri che presenta segni di evidente decomposizione, si è spiaggiata sulla scogliera di fronte alla Terrazza Mascagni di Livorno. Sul posto sono subito intervenuti per un sopralluogo capitaneria di porto, tecnici del comune dell’ufficio ambiente e Arpat. Dopo il sopralluogo verrà definito il piano di rimozione dell’animale. La balena è probabilmente morta al largo ed è stata poi trasportata a riva dalle correnti. Ad avvistarla sono stati molti cittadini questa mattina, visto che si trovava spiaggiata proprio a ridosso di uno dei punti panoramici della città, oltre che luogo di passeggiate e jogging. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: carcassa - balena
