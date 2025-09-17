Caraibi preoccupazione per truppe Usa

2.58 Il governo venezuelano, insieme agli ambasciatori di Colombia, Cuba,Bolivia, Messico e Brasile, ha espresso preoccupazione per il massiccio dispiegamento militare degli Stati Uniti nel Mar dei Caraibi. Lo ha reso noto il viceministro degli Esteri per l'America Latina, Rander Pena, dopo un incontro con i diplomatici a Caracas. Secondo quanto riferito sul suo canale Telegram, le parti hanno condiviso timori comuni per la presenza ritenuta "persistente e sproporzionata" delle forze americane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: caraibi - preoccupazione

