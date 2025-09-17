Carabinieri avvicendamento a Cammarata | Califri nuovo comandante

Avvicendamento ai vertici dell’Arma in provincia di Agrigento. Questa mattina il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale, ha dato il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia di Cammarata, il capitano Ernesto Maria Antonio Califri, 35 anni, che prende il posto di Dario Cocchioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

