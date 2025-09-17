Carabinieri avvicendamento a Cammarata | Califri nuovo comandante
Avvicendamento ai vertici dell’Arma in provincia di Agrigento. Questa mattina il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale, ha dato il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia di Cammarata, il capitano Ernesto Maria Antonio Califri, 35 anni, che prende il posto di Dario Cocchioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - avvicendamento
Avvicendamento al Comando dei Carabinieri di Avellino: SOS Impresa ringrazia il Colonnello Albanese
Avvicendamento alla Compagnia Carabinieri di Cortona, lascia il Maggiore De Santis
Avvicendamento al comando della Legione Carabinieri "Basilicata" tra il Gen. di Brigata Giancarlo Scafuri ed il Gen. di Brigata Luca Mennitti. “A nome della Provincia di Potenza, ringrazio il Generale Scafuri per il lavoro svolto augurandogli il meglio per il su - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri, avvicendamento a Cammarata: Califri nuovo comandante; Carabinieri, avvicendamento ufficiali al Comando provinciale di Agrigento.
Carabinieri, il capitano Ernesto Maria Califri nuovo comandante della Compagnia di Cammarata - Il capitano Ernesto Maria Califri, classe 1990, originario di Napoli, è il nuovo comandante della Compagnia di Cammarata. Scrive grandangoloagrigento.it
Carabinieri, Cerimonia di avvicendamento al Comando Legione Sicilia - Cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando della Legione Carabinieri Sicilia tra il Generale di Divisione Rosario Castello, e il Generale di Divisione Giuseppe ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it