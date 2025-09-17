Capua carabiniere salva un bambino in bilico sul davanzale al terzo piano
CAPUA (CASERTA) 17 SETTEMBRE 2025 – Dramma sfiorato a Capua, dove un bambino è stato salvato in extremis da un carabiniere dopo essersi arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano di un’abitazione di via Principi dei Normanni. L’allarme è scattato grazie alla chiamata di un cittadino al 112. Sul posto sono intervenuti carabinieri della Sezione Radiomobile e vigili del fuoco. Uno dei militari, dalla strada, ha cercato di rassicurare il minore invitandolo a non muoversi, mentre il capo equipaggio, dopo aver bussato insistentemente, è riuscito a farsi aprire dalla madre – in casa con altri due figli – a raggiungere l’appartamento e ad afferrare il piccolo, portandolo in salvo. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: capua - carabiniere
A Capua, un bambino di 10 anni è stato salvato dai Carabinieri, evitando una possibile tragedia. #capua #salvataggio #cronacacaserta #casertaeprovincia #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Santa Maria Capua Vetere: 4 arresti per spaccio di ingenti quantità di droga nel rione I.A.C.P. A Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone appartenenti alla stessa famiglia, ritenute responsabili di una piazza di spaccio nel rion - facebook.com Vai su Facebook
Maresciallo Palladino salva tre bambini; Capua. Bambino di 10 anni in bilico sul davanzale: salvato dai carabinieri; Bimbo si arrampica su davanzale salvato dai Carabinieri.
Capua – Bambino di 10 anni in bilico sul davanzale, tempestivo intervento dei carabinieri - Nel pomeriggio di ieri 16 settembre, a Capua, un bambino di 10 anni è stato tratto miracolosamente in salvo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di ... Segnala msn.com
Bambina in sedia a rotelle cade in mare a Riccione: carabiniere eroe la salva - Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, attimi di paura hanno scosso il porto canale di Riccione (RN), gremito di spettatori accorsi per assistere allo spettacolo pirotecnico della ... Da ilmessaggero.it