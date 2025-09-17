capua carabiniere salva un bambino in bilico sul davanzale al terzo piano

CAPUA (CASERTA) 17 SETTEMBRE 2025 – Dramma sfiorato a Capua, dove un bambino è stato salvato in extremis da un carabiniere dopo essersi arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano di un’abitazione di via Principi dei Normanni. L’allarme è scattato grazie alla chiamata di un cittadino al 112. Sul posto sono intervenuti carabinieri della Sezione Radiomobile e vigili del fuoco. Uno dei militari, dalla strada, ha cercato di rassicurare il minore invitandolo a non muoversi, mentre il capo equipaggio, dopo aver bussato insistentemente, è riuscito a farsi aprire dalla madre – in casa con altri due figli – a raggiungere l’appartamento e ad afferrare il piccolo, portandolo in salvo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

