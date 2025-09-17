Capitale italiana della cultura contemporanea | Foligno e Spoleto tra i finalisti
Foligno e Spoleto tra le città finaliste per la candidatura a Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027. “Una notizia che ci gratifica e che rappresenta per l'Umbria un grande riconoscimento e un’opportunità di crescita": è il commento del vicepresidente della Regione con delega alla Cultura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: capitale - italiana
Doveva essere il simbolo di Capitale italiana della cultura a inizio 2025, ecco il museo Metaphorà: “Un viaggio lungo 2600 anni”
Modena sarà candidata a diventare Capitale italiana del Volontariato 2026
Catania avvia ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028
Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027: i quattro progetti finalisti https://ift.tt/OTras4q - X Vai su X
È un sogno. Capri e Casamicciola Terme hanno scelto Bacoli come Capitale Italiana della Cultura per il 2028. E non è finita qui. Abbiamo ricevuto il sostegno ufficiale da San Giorgio a Cremano, Crispano, Casalnuovo, Casavatore, Pimonte. Ci sostiene Cardit - facebook.com Vai su Facebook
Capitale italiana della cultura contemporanea: Foligno e Spoleto tra i finalisti; Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027: Alba, Foligno-Spoleto, Pietrasanta e Termoli in finale; Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027: scelte le quattro città finaliste.
Capitale dell’Arte Contemporanea 2027, Termoli tra le quattro città finaliste in gara - È ufficiale: Termoli è tra le quattro città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027 ... Lo riporta molisenetwork.net
Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027: Alba, Foligno-Spoleto, Pietrasanta e Termoli in finale - Selezionate le quattro città finaliste tra sei candidature: il 16 ottobre le audizioni pubbliche a Roma, proclamazione entro fine mese con un milione di euro in palio ... Come scrive ilnuovoterraglio.it