Capitale italiana della cultura contemporanea | Foligno e Spoleto tra i finalisti

Foligno e Spoleto tra le città finaliste per la candidatura a Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027. “Una notizia che ci gratifica e che rappresenta per l'Umbria un grande riconoscimento e un’opportunità di crescita": è il commento del vicepresidente della Regione con delega alla Cultura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it