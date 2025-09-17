Capaccio Paestum nessuna tracciabilità | sequestrati 1.245 chili di cibo etnico

A Capaccio Paestum i Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Salerno, con il supporto dell’Icqrf di Napoli e dell’Asl, hanno sequestrato oltre 1.200 chili di prodotti etnici privi di tracciabilità. L’operazione è scattata durante un’ispezione a un deposito di circa mille metri quadrati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

