Caos parcheggi in via Galilei soluzione temporanea per gli studenti di Iti e Cecioni | Riapriamo l' area in via Zola per scooter e motorini

La soluzione, sia ben chiaro, è solo temporanea. E, per quanto consentirà di avere tra i 150 e i 200 posti in più riservati ai soli scooter e motorini degli studenti principalmente di Iti e Cecioni, non risolverà del tutto le problematiche connesse alla questione parcheggi con l'avvio dell'anno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

