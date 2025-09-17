Caos parcheggi in via Galilei multati e rimossi gli scooter degli studenti in sosta vietata | Serve più buonsenso

Sono passati solamente tre giorni dall'inizio della scuola e in via Galilei montano già le proteste per una questione che si ripresenta puntualmente ogni anno: gli scooter degli studenti , principalmente di Iti e Cecioni, multati e rimossi dalla Municipale poiché parcheggiati in divieto di sosta . 🔗 Leggi su Livornotoday.it

