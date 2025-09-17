Caos Inter in Olanda | Doppie dimissioni

Calciomercato.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter impegnata in Olanda per il debutto in Champions League: cosa succede nella serata di Amsterdam contro l’Ajax È una serata già importante per l’ Inter di Cristian Chivu, chiamata a dare risposto dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato contro Udinese e soprattutto Juventus nel Derby d’Italia. Chivu e Marotta in conferenza (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Ai microfoni di ‘Prime Video’, prima di Ajax-Inter, Beppe Marotta si è espresso così: “Sono molto contento per Pio Esposito, premia tutta l’Inter. Bisogna avere coraggio di far giocare i giovani e Chivu ce l’ha. Rimpianti di mercato? Ma no, il mercato è fatto di tante richieste e poche operazioni che si concludono, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto sul mercato”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

caos inter in olanda doppie dimissioni

© Calciomercato.it - Caos Inter in Olanda: “Doppie dimissioni”

In questa notizia si parla di: caos - inter

Inter, ora è caos. Lautaro sbotta, Marotta punta il dito su Calhanoglu: ecco il vero significato

Caos Inter, Lautaro al veleno contro i compagni. Marotta: «Ce l'ha con Calhanoglu». E Inzaghi elimina il City

Caos Inter, ora è guerra tra Calhanoglu e Lautaro. Il turco replica: “Il vero leader rimane accanto ai compagni. Rispetto a senso unico”

Feyenoord avvantaggiato contro l'Inter in Champions League: la decisione della federcalcio olandese; Champions, ai play-off Juventus-Psv, Feyenoord-Milan e Atalanta-Bruges. Porto-Roma in Europa League; Champions League, il sorteggio dei playoff per le tre italiane.

caos inter olanda doppieJuventus, Koopmeiners dalle esclusioni con l’Olanda alla chance con l’Inter: come può fare la differenza per Tudor - Dopo la tribuna con la Polonia e la panchina con la Lituania in nazionale, Koopmeiners potrebbe partire titolare nel derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocando in una posizione inedita ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Inter Olanda Doppie