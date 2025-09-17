Caos in ospedale a Napoli l’attore di Mare Fuori Tkachuk aggredisce il personale e danneggia un macchinario Arrivato in forte stato di agitazione

L’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction Mare Fuori, «giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza» oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. A rendere noto l’episodio è un post su Fb di “Nessuno tocchi Ippocrate”. Stando a quanto riporta l’AdnKronos, il giovane sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Cosa è successo. Tkachuk avrebbe spintonato medici e il personale di vigilanza. 🔗 Leggi su Open.online