Caos in ospedale a Napoli l’attore di Mare Fuori Tkachuk aggredisce il personale e danneggia un macchinario Arrivato in forte stato di agitazione
L’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction Mare Fuori, «giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza» oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. A rendere noto l’episodio è un post su Fb di “Nessuno tocchi Ippocrate”. Stando a quanto riporta l’AdnKronos, il giovane sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Cosa è successo. Tkachuk avrebbe spintonato medici e il personale di vigilanza. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: caos - ospedale
Fumo e caos in cella: cinque poliziotti finiscono in ospedale
28enne fuori di sé semina il caos in ospedale a Como: "Vi sparo un colpo di pistola in testa"
Aggressione al Cup dell'ospedale, donna spazientita afferra per il collo un'operatrice e scatena il caos
Venezia, caos al Pronto Soccorso: uomo arrestato per aggressione e danneggiamenti Venezia, arrestato un uomo all’Ospedale all’Angelo di Mestre: minacce ai sanitari, danneggiamenti e aggressione a una guardia giurata. La Polizia di Stato lo ha fermato - facebook.com Vai su Facebook
Party alcolico in spiaggia a #civitanova: 13enne in coma etilico, l'amico di 15 anni scatena il caos in ambulanza e all'ospedale - X Vai su X
Napoli caos al pronto soccorso | bloccato l’attore Artem Tkachuk di Mare Fuori; Artem Tkachuk perde il controllo in ospedale | l’attore di Mare Fuori bloccato dai carabinieri; Napoli momenti di tensione al pronto soccorso | bloccato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk.
Napoli, caos al pronto soccorso del Pellegrini: un attore di “Mare Fuori” in escandescenze danneggia macchinario e aggredisce il personale - Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause che hanno scatenato la violenta reazione del giovane ... Da ilgazzettinovesuviano.com
Napoli, caos al Pellegrini: attore di “Mare Fuori” in escandescenze - NAPOLI — Momenti di tensione questo pomeriggio presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove un giovane di 25 anni, noto per aver Napoli, caos al Pellegrini: attore di “Mare Fuori” ... marigliano.net scrive