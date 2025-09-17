Caos a Uomini e Donne | nuovi retroscena clamorosi su Rosario

Dietro le quinte di Temptation Island e Uomini e Donne , esplode il triangolo tra Lucia, Rosario e Andrea. Rivelazioni shock e accuse a raffica: scopri cos’è successo davvero. Chi ha davvero giocato sporco? Dietro le quinte di Temptation Island e Uomini e Donne, esplode il triangolo più chiacchierato del momento: Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi e Andrea Marinelli. E adesso arriva la bomba. Tutto inizia con una proposta allettante: Rosario sul trono di Uomini e Donne. Un’occasione di riscatto, forse, dopo i drammi vissuti nel reality delle tentazioni. Ma appena i riflettori si accendono, Lucia lo smaschera pubblicamente, tagliandogli le gambe ancor prima di iniziare. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

