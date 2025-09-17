Caos a Carta Bianca Iacchetti diventa una furia | Berlinguer costretta a fermare tutto VIDEO
News TV. Fuochi d’artificio a È sempre Cartabianca. Se pensavate che le sere in tv fossero tutte noiose, vi siete persi la puntata in cui Enzo Iacchetti ha letteralmente incendiato lo studio. Invitato dalla solitamente imperturbabile Bianca Berlinguer per parlare del delicatissimo tema della Striscia di Gaza, il comico ha deciso di abbandonare i toni da salotto e mettere in scena uno spettacolo che resterà negli annali del piccolo schermo. Le sue parole sono state delle vere e proprie stilettate: documenti, dati e una valanga di indignazione per il dramma vissuto dai civili palestinesi. Iacchetti non si è trattenuto, scomodando pure le definizioni più dure degli esperti internazionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it
