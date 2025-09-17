Arezzo, 17 settembre 2025 – Domenica 21 settembre 2025 torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, a Frassineto di Arezzo. Dalle ore 16 alle ore 19 si svolgerà “Cantine aperte in vendemmia”, un evento in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Toscana con il quale la Tenuta di Frassineto aprirà le sue porte per un viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi di uno degli angoli più poetici della Valdichiana aretina. Per l'occasione è prevista una passeggiata immersiva tra i vigneti, per ammirare le sfumature che iniziano a tingere le foglie a inizio autunno e scoprire i segreti delle uve selezionate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantine aperte in vendemmia, la giornata