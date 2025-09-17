Arezzo, 17 settembre 2025 – Arriva lo sprint d'autunno per i cantieri aperti in città. Con molte delle consegne che avverranno di qui alla fine dell'anno. Dai riqualificati giardini del Porcinai in dirittura d'arrivo, al ritorno dell'acqua dopo anni alle fontane della Chimera. Passando per il camminamento sulle mura di poggio del Sole e la nuova rotatoria di via Tarlati che di fatto mandererà in pensione il semaforo. Piazza Giotto sta per terminare il suo restyling, proseguono i lavori in via Romana e via Fiorentina, mentre a primavera si concluderanno i grandi cantieri al centro per l'impiego e alla nuova scuola Cesalpino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri allo sprint finale: Porcinai spazio al verde, alle fontane con la Chimera torna l’acqua