Cantieri allo sprint finale | Porcinai spazio al verde alle fontane con la Chimera torna l’acqua
Arezzo, 17 settembre 2025 – Arriva lo sprint d'autunno per i cantieri aperti in città. Con molte delle consegne che avverranno di qui alla fine dell'anno. Dai riqualificati giardini del Porcinai in dirittura d'arrivo, al ritorno dell'acqua dopo anni alle fontane della Chimera. Passando per il camminamento sulle mura di poggio del Sole e la nuova rotatoria di via Tarlati che di fatto mandererà in pensione il semaforo. Piazza Giotto sta per terminare il suo restyling, proseguono i lavori in via Romana e via Fiorentina, mentre a primavera si concluderanno i grandi cantieri al centro per l'impiego e alla nuova scuola Cesalpino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cantieri - sprint
Cantieri a Firenze, sprint d’agosto: via Bolognese riapre con 20 giorni d’anticipo, accelerata sul viadotto dell'Indiano
Cantieri allo sprint finale. Porcinai spazio al verde. Chimera, torna l’acqua
Per il pilota piacentino ottimo week end e successo nella Sprint Race di sabato - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri allo sprint finale. Porcinai spazio al verde. Chimera, torna l’acqua; Cantieri allo sprint finale Porcinai spazio al verde Chimera torna l’acqua.
Cantieri allo sprint finale: Porcinai spazio al verde, alle fontane con la Chimera torna l’acqua - Parla l’assessore Casi: «In dirittura d’arrivo, ecco la mappa» ... Riporta lanazione.it
Cantieri allo sprint finale. Porcinai spazio al verde. Chimera, torna l’acqua - Ripartiti dopo la Giostra i lavori ai Giardini dei Bastioni, parla l’assessore Casi "In dirittura d’arrivo, prossimo passo sarà il ripristino delle fontane". Si legge su msn.com