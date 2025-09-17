Cantiere ex Stracca via Montebello ancora a senso unico | Cerchiamo soluzioni
Via la gru del fallito cantiere all’ex Stracca, ma la viabilità lungo via Montebello resta a senso unico nel tratto dall’angolo di via Simeoni a salire verso l’incrocio con via Veneto: "Gli uffici, in particolare quello della viabilità, stanno studiando possibili soluzioni alternative – ha risposto l’assessore con delega alla viabilità, Giovanni Zinni all’interrogazione di Edoardo Carboni (Pd) – Secondo il comandante della polizia locale, Marco Caglioti, riattivare il doppio senso in quel tratto di via Montebello avrebbe ripercussioni negative su via San Martino alla luce del via dei lavori all’ex Ipsia e quelli in corso al Palaveneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cantiere - stracca
Ex Stracca Ancona, fallisce anche la seconda società. Dubbi sul futuro del cantiere - facebook.com Vai su Facebook
Cantiere ex Stracca, via Montebello ancora a senso unico: Cerchiamo soluzioni; Parcheggi, il monitoraggio degli stalli in centro «porterà novità anche per l’area ex Stracca»; Ancona, ex Stracca nel baratro: finisce in liquidazione anche la seconda ditta.
Obiettivo sicurezza. Via la maxi gru del cantiere. L’ex Stracca resta un rebus - Via la gru del cantiere dell’ex Stracca, una buona notizia per i residenti che potranno recuperare alcune decine di posti auto, ma pessima per le chance di ripresa di un’opera fallita miseramente. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Ex Ipsia, il cantiere da giugno: posti tagliati, si rischia il caos. «Ora i park in piazza Pertini» - «Ci hanno detto che il 5 giugno cominceranno i lavori all’ex Ipsia di via Curtatone» anticipa il sindaco Daniele Silvetti. Da corriereadriatico.it