Via la gru del fallito cantiere all’ex Stracca, ma la viabilità lungo via Montebello resta a senso unico nel tratto dall’angolo di via Simeoni a salire verso l’incrocio con via Veneto: "Gli uffici, in particolare quello della viabilità, stanno studiando possibili soluzioni alternative – ha risposto l’assessore con delega alla viabilità, Giovanni Zinni all’interrogazione di Edoardo Carboni (Pd) – Secondo il comandante della polizia locale, Marco Caglioti, riattivare il doppio senso in quel tratto di via Montebello avrebbe ripercussioni negative su via San Martino alla luce del via dei lavori all’ex Ipsia e quelli in corso al Palaveneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere ex Stracca, via Montebello ancora a senso unico: "Cerchiamo soluzioni"