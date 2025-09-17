Cantiere a scuola e una bimba cade Belli | Dirigente e sindaco hanno toppato

Casertanews.it | 17 set 2025

“La scuola primaria De Amicis era nel panico - afferma Antonio Belli di Fratelli d’Italia- dopo i lavori di ristrutturazione non si è pensato alla sicurezza dei bambini infatti dalla seconda uscita è caduta una bambina". “Non si rispettano le regole e come è possibile che inizi la scuola con i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

