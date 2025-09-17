Canottaggio Mondiali 2025 | i convocati dell’Italia e gli equipaggi
L’ Italia sarà presente ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in programma a Shanghai, in Cina, da domenica 21 a domenica 28 settembre, con 15 imbarcazioni in gara, per un totale di 41 atleti coinvolti, compresa una riserva. Per quanto concerne la composizione degli equipaggi dell’Italia, rispetto a quanto inizialmente comunicato, il due senza senior maschile sarà composto da Francesco Pallozzi ed Alessandro Bonamoneta, con quest’ultimo che sostituirà Edoardo Caramaschi, presente invece in Cina in qualità di riserva. Le specialità previste dal programma iridato saranno in tutto 23, dato che alle 12 specialità olimpiche si aggiungeranno le 5 paralimpiche e 6 non olimpiche: l’Italia sarà assente nelle specialità olimpiche del doppio senior femminile e del quattro di coppia senior femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
