Canoa slalom i convocati dell’Italia per i Mondiali di Sydney
Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione, quello per il quale ogni atleta lavora un anno intero per presentarsi nelle migliori condizioni. Si disputano infatti dal 29 settembre al 4 ottobre, la sede prescelta è Sydney (Penrit Whitewater Stadium), i Campionati Mondiali di canoa slalom. L’Italia si è imbarcata nei giorni scorsi alla volta dell’Australia per iniziare il processo di ambientamento e l’assorbimento del diverso fuso orario. La spedizione tricolore completerà gli ultimi allenamenti nel continente oceanico per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla partenza delle gare. 🔗 Leggi su Oasport.it
