Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione, quello per il quale ogni atleta lavora un anno intero per presentarsi nelle migliori condizioni. Si disputano infatti dal 29 settembre al 4 ottobre, la sede prescelta è Sydney (Penrit Whitewater Stadium), i Campionati Mondiali di canoa slalom. L’Italia si è imbarcata nei giorni scorsi alla volta dell’Australia per iniziare il processo di ambientamento e l’assorbimento del diverso fuso orario. La spedizione tricolore completerà gli ultimi allenamenti nel continente oceanico per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla partenza delle gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa slalom, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Sydney