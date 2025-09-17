“Mi vedo a condurre un programma, spero nel breve termine. Mi piacerebbe tanto condurre un programma di cucina a scopo divulgativo ed entrare nelle case degli italiani, del mio Paese. Poi mi piacerebbe scrivere anche un secondo libro, questa volta chiaramente distaccato dal percorso di Masterchef. Penso a una cosa più introspettiva, vorrei parlare dei miei viaggi”: ha le idee chiare Anna Zhang , vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef, idee che ha condiviso in una lunga intervista a Leggo. Certo, si potrebbe obiettare che di programmi di cucina con scopo divulgativo ce ne sono già diversi e sono condotti da chef noti o da volti amatissimi del piccolo schermo, ma chissà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anna Zhang: "Dopo la vittoria a Masterchef, gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli non mi hanno più chiamata"

Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli? Lavorerei con loro sì, ma in tv. Non voglio rubargli il posto, entrerei in giuria con loro: così Anna Zhang

