Cane ucciso da un poliziotto la Lav | Le responsabilità umane non possono ricadere sulla vita degli animali
ANCONA - La Lav segue con angoscia e preoccupazione gli sviluppi della drammatica vicenda dell'uccisione del cane Narcos, avvenuta pochi giorni fa nel parco di via Osimo ad Ancona. “In base a quanto si apprende dalle fonti stampa, Narcos, un cane pitbull nero - scrive l’associazione animalista -. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Il caso del cane ucciso ad Ancona durante un blitz antidroga della Polizia. Una vicenda ancora ancora tutta da chiarire, due versioni dei fatti diverse, quella della Questura e quella della proprietaria del cane, un pitbull di due anni. - facebook.com Vai su Facebook
Pitbull ucciso da agente. Il padrone aizzò un cane per una rapina sul bus - Il compagno della dominicana che teneva Narcos era finito a processo. Riporta ilrestodelcarlino.it
Poliziotto spara e uccide un pitbull durante un controllo antidroga. La proprietaria: «Un colpo alla gola, uno alla guancia. Voglio giustizia» - Caos durante un controllo di polizia in un parco nei pressi di via Osimo, ad Ancona, dove un agente di polizia ha sparato due proiettili al cane di una coppia, uccidendolo. Secondo leggo.it