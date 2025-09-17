Cane ucciso da un poliziotto la Lav | Le responsabilità umane non possono ricadere sulla vita degli animali

Anconatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - La Lav segue con angoscia e preoccupazione gli sviluppi della drammatica vicenda dell'uccisione del cane Narcos, avvenuta pochi giorni fa nel parco di via Osimo ad Ancona. “In base a quanto si apprende dalle fonti stampa, Narcos, un cane pitbull nero - scrive l’associazione animalista -. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cane - ucciso

Ladro ucciso, rabbia dei familiari: "Sepolto come un cane". Bandecchi dalla parte dell'imprenditore: "Merita una medaglia"

Lavinio, fratellini azzannati da rottweiler: “Nel 2022 quel cane ha ucciso il mio e ferito mia madre”

Morto Bruno il cane eroe premiato da Giorgia Meloni, ucciso da emorragia causata dai wurstel farciti di chiodi

Cane ucciso da un poliziotto, la Lav: “Le responsabilità umane non possono ricadere sulla vita degli animali”; Pitbull ucciso da agente. Il padrone aizzò un cane per una rapina sul bus; Ancona, agente spara e uccide un pitbull: cosa non torna? Dalle diverse versioni all'appello degli animalisti: «Chiediamo la sospensione».

cane ucciso poliziotto lavPitbull ucciso da agente. Il padrone aizzò un cane per una rapina sul bus - Il compagno della dominicana che teneva Narcos era finito a processo. Riporta ilrestodelcarlino.it

cane ucciso poliziotto lavPoliziotto spara e uccide un pitbull durante un controllo antidroga. La proprietaria: «Un colpo alla gola, uno alla guancia. Voglio giustizia» - Caos durante un controllo di polizia in un parco nei pressi di via Osimo, ad Ancona, dove un agente di polizia ha sparato due proiettili al cane di una coppia, uccidendolo. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Ucciso Poliziotto Lav