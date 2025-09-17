Cane Franco ucciso il pm chiede di archiviare il caso

La procura di Bologna ha chiesto al gip di archiviare le indagini per identificare la persona che, lo scorso febbraio, ha ucciso con un colpo d'arma da fuoco il cane Franco sulle colline di Monte San Pietro. A rendere nota la decisione è la Lav (Lega Antivivisezione) che, annunciando l'opposizione alla richiesta di archiviazione, continua così a mantenere i riflettori accesi sull'episodio. "Franco viveva al rifugio Riot Dog, dove sono ospiti altri cani, tra cui alcuni affidati a Lav. Il fatto che non sia stato individuato il colpevole dell'uccisione del cane fa sentire in pericolo tutti coloro che girano intorno al rifugio, umani e animali" ha rimarcato l'associazione.

La Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione per il caso del cane Franco, crudelmente ucciso con colpi di arma da fuoco nelle campagne bolognesi lo scorso inverno. Si potevano svolgere maggiori indagini, una tale violenza va fermata, non archiviata!

Cane Franco ucciso, il pm chiede di archiviare il caso; Il PM di Bologna ha chiesto archiviazione indagini sulla morte del cane Franco, ucciso con colpi di arma da fuoco

Franco Lollobrigida ucciso per vendetta a Rocca di Papa, la pistola di Palozzi e la frase dopo l'arresto: «Non ne voglio parlare». La ricostruzione del delitto - I carabinieri poco dopo il delitto, troveranno Palozzi (che fa il netturbino) seduto sulle ...

Franco Lollobrigida ucciso dal padre di Giuliano Palozzi: perché era libero nonostante la condanna per omicidio - Franco Lollobrigida, imputato per l'omicidio del trentaquattrenne Giuliano Palozzi, quando stamattina è stato ucciso a colpi di pisola dal padre Gugliemo non era sottoposto ad alcuna misura di ...