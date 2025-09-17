Cane cieco? No semplicemente ignorava tutti | la storia di Don Luis ha conquistato il web

La storia di Don Luis , un cane di circa quattro anni ospitato presso la Fundación Santas Patitas di Rancagua in Cile, ha fatto il giro del web , suscitando tenerezza e divertimento. Inizialmente, i volontari del rifugio temevano che Don Luis fosse cieco . Il cane, infatti, sembrava non reagire agli stimoli visivi, ignorando completamente ciò che lo circondava. Preoccupati per la sua salute, i volontari hanno portato Don Luis da un veterinario per una visita approfondita. Il responso, però, è stato sorprendente: Don Luis non era affatto cieco. Semplicemente , sceglieva di ignorare tutti . Un video pubblicato dalla Fundación Santas Patitas mostra il momento della visita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

