Cane cieco? No semplicemente ignorava tutti | la storia di Don Luis ha conquistato il web
La storia di Don Luis, un cane di circa quattro anni ospitato presso la Fundación Santas Patitas di Rancagua in Cile, ha fatto il giro del web, suscitando tenerezza e divertimento. Inizialmente, i volontari del rifugio temevano che Don Luis fosse cieco. Il cane, infatti, sembrava non reagire agli stimoli visivi, ignorando completamente ciò che lo circondava. Preoccupati per la sua salute, i volontari hanno portato Don Luis da un veterinario per una visita approfondita. Il responso, però, è stato sorprendente: Don Luis non era affatto cieco. Semplicemente, sceglieva di ignorare tutti. Un video pubblicato dalla Fundación Santas Patitas mostra il momento della visita. 🔗 Leggi su Cultweb.it
