Candida AV | 50enne rimasto ferito dal crollo di un ponteggio mobile
I Carabinieri denunciano due persone per infortunio sul lavoro. La Stazione Carabinieri di Montefalcione, all’esito di approfonditi accertamenti investigativi e riscontri documentali, ha deferito in stato di libertà due persone ritenute responsabili di lesioni personali gravi e violazioni plurime della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli indagati, entrambi residenti nella provincia di Avellino, rispettivamente nelle qualità di “ titolare della ditta esecutrice e responsabile del cantiere ” e di “ coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori”, attraverso le proprie condotte omissive avrebbero determinato l’infortunio sul lavoro di un 50enne verificatosi il 4 settembre scorso all’interno di un cantiere edilenel comune di Candida (AV), causato dal crollo di un ponteggio mobile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: candida - 50enne
Candida, 50enne ferito per il crollo di un ponteggio: denunciate due persone
Fino a domani siamo a Selva Candida, presso l'Area Parcheggio della Scuola Primaria Selva Candida, dove sarà possibile eseguire gratuitamente per tutti i residenti ASL Roma 1: (donne 25-64 anni) (donne 50-74 - facebook.com Vai su Facebook
Candida, crolla un ponteggio: ferito un 50enne. Denunciate due persone; Investito un 12enne mentre attraversava la strada, soccorso in codice rosso; AVELLINO ha aderito alla settimana europea della mobilità sostenibile.
Candida, crolla un ponteggio: ferito un 50enne. Denunciate due persone - La Stazione Carabinieri di Montefalcione, al termine di approfonditi accertamenti investigativi e documentali, ha deferito in stato di libertà due persone ritenute responsabili di lesioni personali ... Secondo orticalab.it