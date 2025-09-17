Campolongo Tapogliano passeggia in rosa contro il tumore al seno
Campolongo Tapogliano si prepara ad accogliere la terza edizione della Passeggiata in Rosa, in programma domenica 21 settembre 2025 con partenza alle 09 e 30 dalla piazza del paese.Solidarietà e speranzaL'appuntamento che negli anni è diventato un momento di comunità, solidarietà e speranza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
