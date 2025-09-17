Campionato d’autunno Le prove della classe Star

Sono ora quattro le prove disputate del campionato d’Autunno classe Star 2025. La prima vittoria è andata a Paolo Nazzaro con Gianluca Dati seguiti da Luca e Michele Massacesi, e da Maurizio Muracchioli con Manlio Corsi che, lasciando nella scia Paolo Nazzaro - Gianluca Dati e i due Massacesi, si sono aggiudicati la prima posizione nella prova seguente. Assenti giustificati in questa seconda manche, alcuni equipaggi della Società Velica Viareggina protagonisti delle prima giornata del campionato, come Enrico Chieffi che sta regatando con Nando Colaninno, Paolo Insom con Cicio Canali, Giampiero Poggi con Davide Mugnaini, e Graziano Bonanno con Giovanni Giorguli, perchè tutti impegnati nelle acque croate di Split dove si sta svolgendo il 2025 Star World Championship. 🔗 Leggi su Lanazione.it

