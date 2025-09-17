Campania Mater | l' eccellenza agricola essenziale per l' economia regionale | VIDEO
“Queste giornate sono un'occasione preziosa per continuare a ragionare su come proteggere il nostro sistema produttivo legato al settore primario: agricoltori, allevatori, pescatori e tutto il comparto della trasformazione” commenta il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: campania - mater
“Campania Mater”, 17 e 18 settembre al Palazzo Reale 24 ore per il futuro dell’agricoltura
Campania Mater, nel Palazzo Reale di Napoli una due giorni dedicata alle eccellenze agroalimentari
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore
EVENTI - Campania Mater porta al Palazzo Reale di Napoli esperti e istituzioni per discutere di sostenibilità, innovazione e futuro dell’agricoltura campana #CampaniaMater #Agricoltura #Horeca #Foodservice - X Vai su X
Napoli, il Palazzo Reale ospita “Campania Mater”: il 17 e 18 settembre 24 ore dedicate al futuro dell’agricoltura - facebook.com Vai su Facebook
Campania Mater: l'eccellenza agricola essenziale per l'economia regionale | VIDEO; Agricoltura, Lollobrigida: Campania eccellenza da proteggere. Governo mai così vicino al settore; Agricoltura: Lollobrigida, Campania eccellenza da proteggere. Governo mai così vicino al settore.
Agricoltura, Lollobrigida: "Campania eccellenza da proteggere. Governo mai così vicino al settore" - ''Sono impegnato al G20 in Africa e non ho potuto essere fisicamente presente, ma non volevo che mancasse il mio saluto ... Secondo iltempo.it
Il Palazzo Reale di Napoli ospita “Campania Mater” - Il 17 e 18 settembre il Palazzo Reale di Napoli diventa cornice di “Campania Mater”, una due giorni interamente dedicata all’agricoltura e alle ... Da ilmattino.it