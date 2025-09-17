Campania Mater al via a Napoli le 24 ore per ripensare l’agricoltura campana
Tempo di lettura: 2 minuti Il Palazzo Reale di Napoli ospita Campania Mater – il modello Campania per il cibo che verrà, un evento promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania: 24 ore di convegni, dibattiti scientifici, momenti esperienziali, show cooking e talk focalizzati sul futuro agroalimentare. Al centro della manifestazione c’è la pubblicazione Campania Mater. Il Modello Campania per il cibo che verrà, curata da Nicola Caputo (Assessore all’Agricoltura), Teresa Del Giudice (Università Federico II), e Alex Giordano. Il volume, in italiano e inglese, traccia le sfide attuali del settore agricolo regionale, proponendo una roadmap strategica per innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
