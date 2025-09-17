Campania | Martusciello ' centrodestra come esercito Alessandro Magno attende segnale'
Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Il centrodestra campano è come l'esercito macedone alla battaglia di Gaugamela del 331 avanti Cristo: c'è impazienza di cominciare. Come i macedoni al comando di Alessandro Magno attendevano con frenesia il segnale per dare inizio allo scontro, così noi siamo pronti e aspettiamo solo il segnale. Un segnale che non è più rinviabile”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it
