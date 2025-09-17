Tempo di lettura: 7 minuti Tre corsi, tutti gratuiti, che partiranno nelle prossime settimane in Campania per permettere ai giovani di orientarsi nel mondo del lavoro, entrando già con competenze acquisite e una buona base di esperienza. E’ questa la missione della Fondazione ITS NewtechSI Academy, centro d’eccellenza per la formazione tecnica superiore nel mondo dei servizi alle imprese, che avvierà il Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni” che si terrà a Salerno (scadenza iscrizioni 1 ottobre); il Corso “Assistant Store Manager”, a Gragnano (scadenza iscrizioni 4 ottobre) e il Corso “AI & Business Management” a Baronissi (scadenza iscrizioni 27 settembre). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, corsi di formazione gratuiti per diplomati: tutti i dettagli