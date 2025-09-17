Campania corsi di formazione gratuiti per diplomati | tutti i dettagli
Tempo di lettura: 7 minuti Tre corsi, tutti gratuiti, che partiranno nelle prossime settimane in Campania per permettere ai giovani di orientarsi nel mondo del lavoro, entrando già con competenze acquisite e una buona base di esperienza. E’ questa la missione della Fondazione ITS NewtechSI Academy, centro d’eccellenza per la formazione tecnica superiore nel mondo dei servizi alle imprese, che avvierà il Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni” che si terrà a Salerno (scadenza iscrizioni 1 ottobre); il Corso “Assistant Store Manager”, a Gragnano (scadenza iscrizioni 4 ottobre) e il Corso “AI & Business Management” a Baronissi (scadenza iscrizioni 27 settembre). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: campania - corsi
Dispersione scolastica in calo in Campania, l?intervista Paola Brunese «È la vittoria del gioco di squadra: rafforzare i corsi di orientamento»
Nei giorni scorsi gli studenti del corso ITS Networking & IoT Specialist di Napoli hanno incontrato Campania Digital Innovation Hub – Digital Transformation Hub di Confindustria Campania, socio fondatore del nostro ITS. Negli ultimi anni la trasformazione - facebook.com Vai su Facebook
In Campania corsi gratuiti su Intelligenza Artificiale e Marketing Digitale; Programma Gol Campania: guida completa 2025; IN CAMPANIA ATTIVATI CORSI ITS GRATUITI PER DIPLOMATI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE e MARKETING DIGITALE, STORE MANAGEMENT E MODELLI ORGANIZZATIVI.
Tre corsi per orientare i giovani al mondo del lavoro - Tre corsi, tutti gratuiti, che partiranno nelle prossime settimane in Campania per permettere ai giovani di orientarsi nel mondo del lavoro, entrando già con competenze acquisite e una buona base di e ... Secondo ansa.it
Lavoro e formazione, nuove opportunità per i giovani della Campania - L'articolo Lavoro e formazione, nuove opportunità per i giovani della Campania proviene da OttoPagine. Da msn.com