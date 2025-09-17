Camp Rock 3 si farà le riprese in corso con Demi Lovato e i Jonas Brothers nel cast

Movieplayer.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terzo film dell'apprezzato, e amato, franchise Disney verrà realizzato e lo studio ha confermato i primi dettagli del progetto. Disney ha confermato ufficialmente la produzione di Camp Rock 3, il nuovo film del franchise che verrà realizzato per Disney+ e Disney Channel. Sul set saranno di nuovo impegnati i Jonas Brothers e Demi Lovato, già protagonisti dei primi due capitoli della storia. Chi reciterà nel sequel di Camp Rock Le riprese di Camp Rock 3 sono attualmente in corso a Vancouver, in Canada. Tra gli interpreti ci saranno Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland) nella parte di Sage, Malachi Barton (Zombies 4: Dawn of the Vampires) nel ruolo di Fletch, Lumi Pollack (Electric Bloo) che sarà Rosie, l'esordiente Hudson Stone . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

camp rock 3 si far224 le riprese in corso con demi lovato e i jonas brothers nel cast

© Movieplayer.it - Camp Rock 3 si farà, le riprese in corso con Demi Lovato e i Jonas Brothers nel cast

In questa notizia si parla di: camp - rock

Demi lovato sorprende al concerto dei jonas brothers e canta camp rock

Camp rock 3 con demi lovato e jonas brothers: tutte le novità

Demi Lovato e Joe Jonas tornano insieme sul palco 17 anni dopo ‘Camp Rock’: la reunion che infiamma i social

camp rock 3 far224Camp Rock 3 è ufficiale, i Jonas Brothers tornano nel sequel Disney! - Kevin, Joe e Nick Jonas riprenderanno i loro ruoli in Camp Rock 3: cosa sappiamo finora del terzo capitolo ufficialmente annunciato ... Da cinema.everyeye.it

Camp Rock 3, Joe Jonas ha offerto un inaspettato aggiornamento sul terzo film? - Da tempo si vocifera di un possibile ritorno di Camp Rock con un terzo film, ma ad oggi nessuna informazione ufficiale è trapelata dalle mura di casa Disney. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Camp Rock 3 Far224