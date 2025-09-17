Camp Rock 3 si farà le riprese in corso con Demi Lovato e i Jonas Brothers nel cast
Il terzo film dell'apprezzato, e amato, franchise Disney verrà realizzato e lo studio ha confermato i primi dettagli del progetto. Disney ha confermato ufficialmente la produzione di Camp Rock 3, il nuovo film del franchise che verrà realizzato per Disney+ e Disney Channel. Sul set saranno di nuovo impegnati i Jonas Brothers e Demi Lovato, già protagonisti dei primi due capitoli della storia. Chi reciterà nel sequel di Camp Rock Le riprese di Camp Rock 3 sono attualmente in corso a Vancouver, in Canada. Tra gli interpreti ci saranno Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland) nella parte di Sage, Malachi Barton (Zombies 4: Dawn of the Vampires) nel ruolo di Fletch, Lumi Pollack (Electric Bloo) che sarà Rosie, l'esordiente Hudson Stone . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
