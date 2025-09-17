camp rock 3 confermato con il ritorno dei jonas brothers e riprese imminenti

il ritorno di camp rock : la nuova pellicola in fase di produzione. Il franchise originale di Camp Rock, prodotto da Disney Channel, si prepara a vivere una nuova stagione con un terzo film che riporterà sul grande schermo i personaggi più amati e introdurrà nuovi interpreti. La notizia ufficiale conferma il ritorno della saga, famosa per aver lanciato Demi Lovato e i Jonas Brothers , e per aver raccontato le avventure dei giovani artisti in un campo estivo dedicato alla musica. annunci ufficiali e dettagli sulla produzione. progetto e coinvolgimento del cast originale. Disney Branded Television ha annunciato che è in corso di sviluppo un nuovo capitolo della serie, con la realizzazione di un terzo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Demi lovato sorprende al concerto dei jonas brothers e canta camp rock

Camp rock 3 con demi lovato e jonas brothers: tutte le novità

Demi Lovato e Joe Jonas tornano insieme sul palco 17 anni dopo ‘Camp Rock’: la reunion che infiamma i social

Nuovo video con Lola Tung e Fernando Cattori che cantano un brano di Camp Rock durante le riprese di The Summer I Turned Pretty. - X Vai su X

Domani si sale sul palco! I ragazzi del Camp of Rock, (Summer Camp di eccellenza targato @champions.camp camp , nato dalla collaborazione delle migliori scuole di musica, tra cui noi di Music Factory ) – arrivano all'Aircella Ruvida Rock Festiv - facebook.com Vai su Facebook

Gli ex Demi Lovato e Joe Jonas di nuovo insieme sul palco: si riaccendono i rumor su Camp Rock 3 (video); Camp Rock 3, lo spoiler dei Jonas Brothers durante un'intervista; Disney sta riesumando Camp Rock: il terzo film musical è in sviluppo!.

Gli ex Demi Lovato e Joe Jonas di nuovo insieme sul palco: si riaccendono i rumor su Camp Rock 3 (video) - Sorpresa a dir poco clamorosa domenica 10 agosto, per le migliaia di persone che hanno avuto la fortuna di partecipare al concerto dei Jonas Brothers al MetLife Stadium di East Rutherford: nel corso ... Lo riporta cosmopolitan.com

Demi Lovato torna sul palco con i Jonas Brothers: reunion da sogno e rumors su “Camp Rock 3” - Urla, applausi e un’ondata di emozioni hanno travolto il MetLife Stadium di New Jersey domenica 10 agosto, quando Demi Lovato è apparsa a sorpresa durante il concerto dei Jonas Brothers unendosi a ... Da msn.com