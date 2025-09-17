camp rock 3 arriva con nuove emozioni e musica

il ritorno di camp rock : produzione e anticipazioni del terzo capitolo. Il celebre franchise Camp Rock, prodotto da Disney Channel, si prepara a tornare con un nuovo film, confermando il suo grande successo tra il pubblico giovane. La produzione del terzo episodio, intitolato Camp Rock 3, è già in corso a Vancouver. Questa nuova incarnazione della saga vede il ritorno dei Jonas Brothers, che interpretano nuovamente i fratelli Gray e assumono anche ruoli di produttori esecutivi. Accanto a loro, torna anche Demi Lovato, che nei primi due film ha vestito i panni di Mitchie. le caratteristiche principali di camp rock 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

In questa notizia si parla di: camp - rock

Demi lovato sorprende al concerto dei jonas brothers e canta camp rock

Camp rock 3 con demi lovato e jonas brothers: tutte le novità

Demi Lovato e Joe Jonas tornano insieme sul palco 17 anni dopo ‘Camp Rock’: la reunion che infiamma i social

Nuovo video con Lola Tung e Fernando Cattori che cantano un brano di Camp Rock durante le riprese di The Summer I Turned Pretty. - X Vai su X

Domani si sale sul palco! I ragazzi del Camp of Rock, (Summer Camp di eccellenza targato @champions.camp camp , nato dalla collaborazione delle migliori scuole di musica, tra cui noi di Music Factory ) – arrivano all'Aircella Ruvida Rock Festiv - facebook.com Vai su Facebook

Camp Rock 3 è ufficiale, i Jonas Brothers tornano nel sequel Disney!; Camp Rock 3 si farà, le riprese in corso con Demi Lovato e i Jonas Brothers nel cast; Jonas Brothers “Camp Rock 3”, inizia la produzione del film.

Camp Rock 3 è ufficiale, i Jonas Brothers tornano nel sequel Disney! - Kevin, Joe e Nick Jonas riprenderanno i loro ruoli in Camp Rock 3: cosa sappiamo finora del terzo capitolo ufficialmente annunciato ... Scrive cinema.everyeye.it

Demi Lovato e i Jonas Brothers fanno sognare il ritorno di Camp Rock: il terzo film è più vicino che mai? - L'apparizione a sorpresa di Demi Lovato a un concerto dei Jonas Brothers scatena le teorie sul possibile ritorno di Camp Rock con un terzo capitolo, tra nostalgia e ipotesi di produzione imminente. Segnala movieplayer.it