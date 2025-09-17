Cammino in libertà
La SanGiorgioArte è lieta e onorata di presentare la mostra “CAMMINO IN LIBERTÀ” di Stefania Hepeisen.VERNISSAGE, 27 settembre ore 19.00L’evento attraverso le tele dell’artista, si presenta come un momento di riflessione sulla bellezza nel manifestarsi sotto forme floreali e umane.La mostra, sarà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Il cammino è per tutti Lunedì 22 settembre, ore 21, un incontro per riflettere sull'accessibilità e sulle barriere da superare. Pietro Scidurlo, autore di "Per chi vuole non c'è destino", racconta come il cammino sia stato un percorso di libertà e riscatto
Dal Cammino del Salento al fenomeno delle donne in cammino. A Grand Tour - A passo libero raccontiamo un modo di viaggiare fatto di libertà e silenzi.