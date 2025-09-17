Cammino in libertà

Baritoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La SanGiorgioArte è lieta e onorata di presentare la mostra “CAMMINO IN LIBERTÀ” di Stefania Hepeisen.VERNISSAGE, 27 settembre ore 19.00L’evento attraverso le tele dell’artista, si presenta come un momento di riflessione sulla bellezza nel manifestarsi sotto forme floreali e umane.La mostra, sarà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

