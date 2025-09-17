Cammina come una giapponese
L ’allenamento perfetto per i pigri è la camminata giapponese, che alterna tre minuti a passo sveltissimo a tre minuti di passeggiata. È stata ideata vent’anni fa da Hiroshi Nose dell’Università di Matsumoto, una città alpina a 200 chilometri da Tokyo, proprio per invogliare i sedentari con un esercizio che non sembrasse troppo punitivo. Nel tempo è diventata popolare, balzando negli ultimi mesi fra le tendenze di TikTok per calare di peso. Basta mal di schiena? La camminata è la soluzione: lo conferma uno studio scientifico X I ricercatori nipponici avevano sviluppato un programma che si basava sul camminare, perché è l’attività più naturale, «perché ci mette al mondo», come diceva Bruce Chatwin, perché è la più pratica per molti a un certo punto della vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it
