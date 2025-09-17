Camion frigo tampona. Clio ferma in panne, feriti cinque giovani.

Momenti di terrore ieri mattina, poco distante da Bellaria, sulla Statale 16 Adriatica, all’altezza del grande centro commerciale Romagna Shopping Valley. Erano le 11.41 quando un camion frigo di un’azienda locale ha tamponato violentemente una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata. L’impatto nel territorio fra i Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo. Il terribile sinistro è avvenuto fra un camion frigo di un’azienda del posto che ha tamponato una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata e sulla quale viaggiavano cinque ragazzi che sono rimasti incastrati nell’auto. Il camion frigo si è ribaltato sulla corsia di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

